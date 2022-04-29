У Гданську з’явилась площа "Героїчного Маріуполя"

Міська рада польського Гданська присвоїла одній з міських площ назву "Героїчного Маріуполя", повідомляє Українська правда.

Згідно зодноголосно ухваленою постановою, назву "Героїчного Маріуполя" отримала ​​площа з на перехресті вулиць Партизантів і Польської матері. Територія площі має гарно доглянуту зелень та естетичні лавки, густо засаджена деревами, які дають тінь у спекотні дні.

Вшанувати подвиг захисників Маріуполя іменем однієї з вулиць Гданська запропонував мер оточеного українського міста Вадим Бойченко.

Його ініціативу зустріли з розумінням та швидко підготували проєкт рішення і поставили його на голосування.

"Маріуполь був містом, подібним до Гданська – відкритим, розташованим на березі моря, з такою ж кількістю жителів. Був... тому що він був практично стертий з лиця землі під час наступу російських військ на Україну, який розпочався 24 лютого 2022 року.