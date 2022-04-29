Директор ДБР: в Україну під перевірку потрапили понад 11 тисяч громадян РФ
Державне бюро розслідувань перевіряє понад 11 тисяч росіян, які в'їхали перед війною та вчасно не покинули Україну. Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов, повідомляє Українські Новини.
За його словами, співробітники ДБР спільно із СБУ та Нацполіцією проводять великий обсяг роботи.
"З 1 грудня 2021 року по 23 лютого 2022 року на територію України заїхало понад 11 тисяч громадян РФ, які вчасно не покинули нашу країну. Тому ми зараз спільно з СБУ та Нацполіцією проводимо великий обсяг роботи з визначення місцезнаходження цих громадян і проводимо з ними відповідні фільтраційні заходи", - сказав Сухачов.