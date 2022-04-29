Директор ДБР: в Україну під перевірку потрапили понад 11 тисяч громадян РФ

Державне бюро розслідувань перевіряє понад 11 тисяч росіян, які в'їхали перед війною та вчасно не покинули Україну. Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов, повідомляє Українські Новини.

За його словами, співробітники ДБР спільно із СБУ та Нацполіцією проводять великий обсяг роботи.