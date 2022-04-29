Bloomberg: попит на катарський газ зростає на тлі війни в Україні

Стрімке зростання цін на нафту через війну в Україні дало фінансові та геополітичні вигоди Катару після того, як вторгнення Володимира Путіна змусило Європу почати відмовлятися від імпорту енергоресурсів із Росії, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg.

"В останні тижні в Доху прилетіли кілька високопосадовців Європейського Союзу, і всі вони чітко заявили: нам потрібен ваш газ якнайшвидше. Німеччина наказала підприємствам розпочати переговори про постачання" , – пише видання.

Терміновість стала ще гострішою цього тижня після того, як Росія припинила постачання до Польщі та Болгарії.

Згідно з розрахунками Bloomberg, експорт енергоносіїв Катару цього року мав досягнути 100 мільярдів доларів уперше з 2014 року, зважаючи на тенденції першого кварталу. Це дозволить йому витрачати ще більші кошти на світових фондових ринках і досягнення своїх зовнішньополітичних цілей, переважно через свій суверенний фонд добробуту у розмірі 450 мільярдів доларів.

Тим часом уряд Катару очікує на економічний прибуток у розмірі 20 мільярдів доларів від проведення чемпіонату світу з футболу.

Потреба Європи у зрідженому природному газі виникла після того, як Катар розпочав проєкт вартістю 30 мільярдів доларів, щоб збільшити свій експорт на 60% до 2027 року.

Додатковий попит означає посилення конкуренції серед покупців за довгострокові контракти на постачання і, швидше за все, вигідніші умови для Катару.

До початку війни в Україні деякі аналітики сумнівалися, чи буде достатньо ресурсів для плану розширення. Тепер, як повідомило агентство, Катар повідомляє клієнтів про ще більше розширення.