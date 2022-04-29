Донецька ОВА: окупанти знову застосували фосфорні снаряди
Росіяни застосували фосфорні снаряди — цього разу в селі Соловйово Очеретинської громади. Про це на своєму офіційному Телеграм-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Також, за його словами, під обстрілом знову опинилося Ластівчине — пошкоджено житловий будинок та магазин.
Кириленко зазначив, що, крім Очеретинського, обстріли тривали всю ніч на Мар'їнському та Авдіївському напрямках.
"По Авдіївці московити вночі стріляли з Градів, на ранок скоїли авіаналіт і продовжили бити з реактивних систем по центру міста. Пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру", - розповів голова ОВА.
Крім того, вночі авіаудар зазнав і селище Привілля Черкаської громади. Постраждали житлові будинки та інша громадянська інфраструктура.
У Мар'їнській громаді, за словами Кириленка, було обстріл по всій лінії фронту.
"Окупанти перебили високовольтну лінію електропередач, таким чином повністю знеструмивши Красногорівку. Незважаючи на постійні обстріли та наміри росіян атакувати, українські військові надійно утримують усі свої позиції", – запевнив голова області.