Донецька ОВА: окупанти знову застосували фосфорні снаряди

Донецька ОВА: окупанти знову застосували фосфорні снаряди
Фото: Telegram

Росіяни застосували фосфорні снаряди — цього разу в селі Соловйово Очеретинської громади. Про це на своєму офіційному Телеграм-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Також, за його словами, під обстрілом знову опинилося Ластівчине — пошкоджено житловий будинок та магазин.

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Кириленко зазначив, що, крім Очеретинського, обстріли тривали всю ніч на Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

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"По Авдіївці московити вночі стріляли з Градів, на ранок скоїли авіаналіт і продовжили бити з реактивних систем по центру міста. Пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру", - розповів голова ОВА.
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Крім того, вночі авіаудар зазнав і селище Привілля Черкаської громади. Постраждали житлові будинки та інша громадянська інфраструктура.

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У Мар'їнській громаді, за словами Кириленка, було обстріл по всій лінії фронту.

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"Окупанти перебили високовольтну лінію електропередач, таким чином повністю знеструмивши Красногорівку. Незважаючи на постійні обстріли та наміри росіян атакувати, українські військові надійно утримують усі свої позиції", – запевнив голова області.
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