Донецька ОВА: окупанти знову застосували фосфорні снаряди

Росіяни застосували фосфорні снаряди — цього разу в селі Соловйово Очеретинської громади. Про це на своєму офіційному Телеграм-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Також, за його словами, під обстрілом знову опинилося Ластівчине — пошкоджено житловий будинок та магазин.

Кириленко зазначив, що, крім Очеретинського, обстріли тривали всю ніч на Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

"По Авдіївці московити вночі стріляли з Градів, на ранок скоїли авіаналіт і продовжили бити з реактивних систем по центру міста. Пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру", - розповів голова ОВА.

Крім того, вночі авіаудар зазнав і селище Привілля Черкаської громади. Постраждали житлові будинки та інша громадянська інфраструктура.

У Мар'їнській громаді, за словами Кириленка, було обстріл по всій лінії фронту.