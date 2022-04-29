ГУР: у Новоайдарі знайшли вбитим місцевого колаборанта

У тимчасово окупованому смт Новоайдар у Луганській області в понеділок, 25 квітня, зник місцевий колаборант Павло Шароградський. Незабаром його знайшли вбитим пострілом у голову та пораненнями на тілі.

Про це повідомляє ГУР﻿ Міноборони України.

"Павло Шароградський до початку російського вторгнення був "професійним громадським діячем". Певний час був директором комунальної установи Новоайдарський селищний центр "Спорт для всіх" та засновником ГО "Новоайдарська січ". Жодного бізнесу чи високодохідної роботи не мав, втім представляв себе як високозабезпечену людину" , - йдеться в повідомленні.

Після окупації Новоайдару надавав ворогу інформацію щодо патріотів, учасників АТО/ООС, членів їхніх родин та про співробітників місцевої адміністрації з проукраїнськими поглядами.

"Був викрадений з приміщення Щастинської РДА, де брав участь у "нараді" з особами у балаклавах та військовій формі армії РФ" , - додає ГУР.

Зазначається, що щодо Шароградського порушено кримінальну справу про держзраду. З’ясовуються обставини, причини та мотиви події.

