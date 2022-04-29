СБУ заявила про виявлення двох колаборантів у Херсонській області

Служба безпеки України виявила двох колаборантів у Херсонській області. Їм оголосили підозру про державну зраду, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Управління СБУ в Херсонській області.

Зазначається, що мешканець Генічеська з початку повномасштабного вторгнення співпрацював з окупантами для створення самопроголошених органів влади на території району.

Ще одного колаборанта виявили у Каховці. Він перейшов на бік ворога та сприяв проведенню підривної діяльності проти України. Зокрема, розповсюджував проросійські агітаційні матеріали та брав участь у створенні "силових органів".

За фактами державної зради відкрили кримінальні провадження (ч. 2 ст. 111 ККУ). Колаборантам оголошено підозру, їм загрожує довічне ув’язнення.