ГУР: українські військові звільнили село Руська Лозова на Харківщині
Українські військові звільнили від окупантів стратегічно важливий населений пункт Руська Лозова на Харківщині. Про це повідомило ГУР Міноборони України з посиланням на журналіста Дениса Казанського.
Звільнення села Руська Лозова відбувалось силами штурмового підрозділу ГУР МО під керівництвом Командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерала-полковника Олександра Сирського.
Зазначається, що це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків – Бєлгород.
"Саме з цього передмістя, в часи окупації, ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам Харкова", – йдеться в повідомленні.