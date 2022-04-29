ГУР: ЗСУ звільнили село Руська Лозова на Харківщині

Українські військові звільнили від окупантів стратегічно важливий населений пункт Руська Лозова на Харківщині. Про це повідомило﻿ ГУР Міноборони України з посиланням на журналіста Дениса Казанського.

Звільнення села Руська Лозова відбувалось силами штурмового підрозділу ГУР МО під керівництвом Командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерала-полковника Олександра Сирського.

Зазначається, що це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків – Бєлгород.