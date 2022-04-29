Рада відмовилася від підвищення податків на пальне

Верховна Рада відмовилася від попередньої ініціативи повернути акцизний податок на пальне та 20% податку на додану вартість, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.

Так, до другого читання законопроекту №7311 із документа виключили відповідні норми. Таким чином, оподаткування залишається пільговим: без сплати акцизу та сплатою 7% ПДВ замість 20%.

При цьому, згідно з порівняльною таблицею у розпорядженні ЕП, у проекті закону залишається скасування пільгового розмитнення автомобілів з нульовим митом.

Нагадуємо: У березні Верховна Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, який, зокрема, передбачає нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне та скраплений газ, а також зниження ПДВ із 20% до 7%.