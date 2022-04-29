Данілов: зброя США змінить позиції сторін, але не так швидко, як хочеться

Секретар РНБО Олексій Данілов впевнений, що нова зброя, яку надасть Україні США, змінить позиції сторін на війні, повідомляє Радіо Свобода.

"Вона (зброя США – ред.) обов’язково буде змінювати позиції сторін. Треба розуміти, що це не буде так швидко, як би нам хотілося. Зараз відбувається тренування великої кількості наших військових. Це нова зброя, до неї треба звикнути, треба навчитись нею користуватися. Зараз відбуваються ці процеси.

Я можу сказати, що з мертвої точки все це вже зрушилось. Якщо ще 2-3 тижні кожного дня просили "Надайте нам важку зброю", то на сьогодні це питання вже вирішено" , - сказав він. ﻿

Він зазначив, що зараз наступний етап, коли наші військові будуть натреновані, користуватися цією зброєю.

"Я вважаю, це буде велика допомога для нашої країни" , - додав Данілов. ﻿

Разом із тим Данілов наголосив, що вже найближчим часом ворог на собі відчує зброю, яку ЗСУ отримали від США, Великої Британії та інших країн.

За словами секретаря РНБО Україна "почала відчувати, що отримує все більше і більше для того, щоби бити ворога".

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