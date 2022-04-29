Данілов: окупанти більше не повернуться до Чернігівської та Сумської областей

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російські окупанти більше не можуть повернутися до Чернігівської та Сумської областей.﻿ Про це він розповів у інтерв'ю, повідомляє Радіо Свобода.

"Вони (російська влада і армія — ред.) тримають нас у напрузі. Повернутися туди вони вже неспроможні, у них немає на сьогодні там достатньої кількості військ для того, щоб знову зайти з цієї території" , — сказав він.

За його словами, окупанти "зараз все кинули на територію Донецької, Луганської, Харківської областей".

"Коли їх розгромили на території Київської, Сумської, Чернігівської областей, вони пройшли перегрупування і тепер знаходяться всі там (на сході - ред). Спроможності у них немає, але наносити удари, завдавати ракетні удари вони поки що можуть" , — сказав він.

Copyright © 2021 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода.