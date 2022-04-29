Військова адміністрація: у Києві зросла загроза ракетних обстрілів
Безпосередньої загрози захоплення столиці наразі немає, проте місто не є повністю безпечним. Киян просять не спішити повертатись у місто. Про це йдеться в повідомленні Київської військової адміністрації.
"Враховуючи останні події, пов'язані з пожежами на нафтобазах, підривами складів боєприпасів на території Росії, а також риторикою путінських пропагандистів, можна сказати, що така загроза (ракетних ударів по Києву - ред.) навпаки зросла", - сказав голова КВА Микола Жирнов.
Він закликав не повертатися в Київ студентів, жінок із маленькими дітьми та людей похилого віку.