Військова адміністрація: у Києві зросла загроза ракетних обстрілів

Безпосередньої загрози захоплення столиці наразі немає, проте місто не є повністю безпечним. Киян просять не спішити повертатись у місто. Про це йдеться в повідомленні﻿ Київської військової адміністрації.

"Враховуючи останні події, пов'язані з пожежами на нафтобазах, підривами складів боєприпасів на території Росії, а також риторикою путінських пропагандистів, можна сказати, що така загроза (ракетних ударів по Києву - ред.) навпаки зросла" , - сказав голова КВА Микола Жирнов.

Він закликав не повертатися в Київ студентів, жінок із маленькими дітьми та людей похилого віку.