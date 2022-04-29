ВК "Південь": Україна отримала зенітно-ракетний комплекс С-300

Зенітні ракетні війська повітряного командування "Південь" отримали зенітно-ракетний комплекс С-300 від країн-партнерів, який значно посилив протиповітряну оборону в південному регіоні.

Про це повідомляє прес-служба повітряного командування "Південь".

"ЗРК С-300 ефективно виконує свою роботу проти великої кількості об'єктів російських окупантів і може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км. При цьому не важливо, на якій відстані летить ціль - 10 метрів або 27 км", – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що цей комплекс уже виконує бойові завдання.