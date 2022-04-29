Маляр: РФ активно будує вертолітні майданчики на окупованих територіях
Російські військові активно будують вертолітні майданчики на тимчасово окупованих територіях. Планують більше використовувати гелікоптери. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
"Вони зараз активно будують вертолітні майданчики на тимчасово захоплених територіях. Також намагаються використовувати багато саме вертолітної авіації", - заявила Маляр.
Заступник міністра відзначила, що Росії довелося змінити стратегію після того, як вона програла початок війни. Також країна-окупант почала відкривати кримінальні справи проти службовців, які не впоралися з поставленими завданнями.