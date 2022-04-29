Центробанк РФ погіршив прогнози щодо зростання інфляції та падіння ВВП

Банк Росії очікує, що за підсумками 2022 інфляція складе 18-23%. ВВП РФ, за прогнозами регулятора, цього року скоротиться на 8-10%, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у повідомленні Центробанку РФ.

Так, Банк Росії очікує, що у наступні місяці річна інфляція продовжить зростати за ефектом бази та за підсумками 2022 року становитиме 18-23%.

За прогнозами Центробанку, цього року ВВП Росії скоротиться на 8-10%, зниження переважно пов'язані з чинниками за пропозиції.

Прогноз на 2023 рік: ВВП не зросте або знизиться в діапазоні до 3%, річна інфляція становитиме 5-7%, на 2024 рік: ВВП зросте на 2,5-3,5%, річна інфляція становитиме 4%.

Прогноз щодо відтоку капіталу з РФ у 2022 році підвищено вдвічі – з 75 до 151 млрд доларів.

При цьому Банк Росії знизив ключову ставку з 17% до 14% річних – рішення було ухвалено за підсумками засідання Ради директорів 29 квітня.

"Зовнішні умови для російської економіки залишаються складними та значно обмежують економічну діяльність. Ризики для цінової та фінансової стабільності перестали наростати, що створило умови для зниження ключової ставки. Останні тижневі дані вказують на уповільнення поточних темпів зростання цін за рахунок зміцнення рубля та охолодження споживчої активності", - cтверджують у регуляторі.

Там кажуть, що прийматимуть подальші рішення щодо ключової ставки з урахуванням фактичної та очікуваної динаміки інфляції щодо мети, процесу структурної перебудови економіки, а також оцінюючи ризики з боку внутрішніх та зовнішніх умов та реакції на них фінансових ринків.

28 лютого Центробанк РФ підвищив ключову ставку з 9,5 до 20% річних, що стало рекордним значенням з 2013 року. Рішення було ухвалено на тлі жорстких санкцій РФ, накладених через вторгнення Росії до України.

Нагадаємо:

Інфляція в Російській Федерації за підсумками 2022 може скласти від 17% до 20%, раніше заявляв голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін.

ВВП Росії відновиться після санкцій за 10 років, зростання ВВП України вийде на довоєнний рівень через п'ять років, незважаючи на глибше падіння, свідчить прогноз S&P Global Market Intelligence.

Глава Рахункової палати РФ Олексій Кудрін очікує на "дуже складну ситуацію" для Росії в найближчі 2 роки, тільки за базовим сценарієм росіяни очікують падіння ВВП цього року в 8,8%.