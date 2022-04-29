Валютний ринок в умовах війни: день 65-й

В останній робочий день квітня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у середу 27 квітня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті незначно зріс порівняно з вівторком і становив 112,68 млн. доларів. Операцій у доларі США пройшло на 105,23 млн. доларів; вдвічі (з 15,21 до 7,45 млн в еквіваленті) порівняно з попереднім днем зріс обсяг операцій на євро. Дані за операціями на міжбанківському валютному ринку Національний банк за традицією, що вже склалася, публікує із затримкою на одну добу.

За даними Нацбанку, у середу обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був на 80,5 млн. доларів менше, ніж обсяг заявок на купівлю: на 191,8 млн. доларів було подано заявок на купівлю і на 111,4 млн. доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).



Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14:00 сьогодні купують по 30,9078 гривень, а продають по 31,2169 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 29 квітня зріс на 141,6 млн. і склав 48 572,1 млн. гривень.

Курс готівкового долара у п'ятницю продовжив зниження, яке розпочалося вчора. Останнім часом цінник на продаж долара в столиці опустився з 34,45-34,50 до 33,55-33,60 гривень. В обласних центрах ценопад ще суттєвіший. Наприклад, у Львові вчора долар продавали по 34,30, а сьогодні – по 33,10 гривень. У Вінниці долар подешевшав із 35,00 учора вранці до 33,30 гривень.

Шестиденне безперервне падіння євро на FOREX, внаслідок якого вчора було встановлено новий багаторічний мінімум - 1,0471 долара, сьогодні змінилося зростанням. На даний момент євро відскочив більш ніж на 100 пунктів вгору (поточний денний максимум – 1,0592 долари) і торгується у вузькому діапазоні 1,0559-1,0574. Аналітики пов'язують таку поведінку євровалюти із закриттям коротких позицій спекулянтами у зв'язку із кінцем місяця. Вже на початку травня падіння євро може продовжитись з новою силою. В Україні зростання євро на FOREX наклалося на зниження цін на готівковий долар; в результаті готівковий євро подешевшав приблизно на 70 копійок. Вчора в обід у Києві євро продавали по 37,00-37,30 гривень, а сьогодні водночас – по 36,30-36,60 гривень.

Російський рубль продовжив своє зміцнення стосовно іноземних валют. Долар опустився до 70,40 руб/$ після того, як місцевий Центробанк знизив ключову ставку з 17 до 14% - різкіше, ніж передбачалося. Підтримує рубль і зростання світових нафтових цін: так, популярна марка Brent знову коштує майже 109 доларів за барель.

Біткоїн після зростання до $40372,63 пішов униз, і до моменту написання статті його ціна на біржі Binance опустилася до $38616,46. Як бачимо, ціна «криптовалюти №1» коливається в широкому діапазоні, але аналітики все ж таки висловлюються за його швидке зростання і радять використовувати зниження для покупок.

У закритій частині форуму порталу для передплатників відкрилася спеціальна тема з пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинку виставляють свої пропозиції.