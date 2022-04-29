Братчук: в Одесі вводиться тривала комендантська година

В Одесі введуть "затяжну" комендантську годину. Про це на своєму офіційному Телеграм-каналі повідомив голова Громадської ради при Одеській ОДА – спікер голови ОВА Сергій Братчук.

"Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, тільки на території міста Одеса введено комендантську годину з 22 години 00 хвилин 1 травня 2022 року до 05 години 00 хвилин 3 травня 2022 року", - написав спікер.

Зазначається, що розпорядженням голови ОВА забороняється перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

Водночас, Братчук наголосив, що на іншій території Одеської області режим комендантської години залишається без змін, тобто – з 22:00 до 05:00.