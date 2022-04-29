"Укрпошта" відновила роботу у Бучі та Бородянці, на черзі ще три райони
Укрпошта відновлює роботу стаціонарних відділень приблизно за тиждень з моменту звільнення українських міст та сіл від окупантів. 29 квітня перезапустили відділення у Бучі та Бородянці, повідомляє Новое время.
3 травня розпочнуть роботу відділення у Бучанському, Іванківському, Бородянському, Вишгородському та Макарівському районах. Наразі у Київській області працює 581 стаціонарне та пересувне відділення Укрпошти, повідомили в компанії.
"Починаємо повноцінну роботу у найбільш постраждалих від окупації районах — у Бучі й Бородянці, а на початку травня вже надаватимуть послуги наші оператори та листоноші із сільських відділеннях Бучанського, Іванківського, Бородянського та Макарівського районів. Поки дещо складною є ситуація у Ірпені — тут не залишилося жодного вцілілого відділення. Ми або їх відновимо, або разом із місцевою владою якнайшвидше знайдемо потрібні приміщення. А поки видаємо пенсії, соцдопомоги та надаємо інші послуги пересувними відділеннями", — заявив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
3 травня у Бучанському районі відновлюють свою роботу 12 стаціонарних відділень:
08293, м. Буча, вул. Тарасівська, 28
08104, с. Мироцьке, вул. Центральна, 1
08105, с. Горенка, вул. Івана Франка, 125 А
08113, с. Петрушки, вул. Лесі Українки, 39
08114, с. Гореничі, вул. Соборна, 204
08122, с. Шпитьки, вул. Покровська, 5
08296, с. Ворзель, вул. Курортна, 25
08298, с. Коцюбинське, вул. Доківська, 9
07832, с. Бабинці, вул. Травнева, 6
07840, с. Пилиповичі, Привокзальна, 10
07850, с. Клавдієво-Тарасове, Центральна, 5
08062, с. Пашівка, Центральна, 5
У Вишгородському районі відновлюють свою роботу 15 стаціонарних відділень:
07300, м.Вишгород, вул. Набережна, 6Г
07301, м. Вишгород, пл. Шевченка, 2
07302,м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6 В
07330, с. Димер, вул. Революції, 1
07335, с. Демидів, вул. Фастова, 2
07341, с. Жукин, вул. Шевченка, 27
07342, с. Пірнове, просп. Шевченка Тараса, 24
07350, с. Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька, 58
07352, с. Лютіж, вул. Визволителів, 62
07353, с. Старі Петрівці, вул. Князя Святослава, 13
07354, с. Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 220
07360, с. Лебедівка, вул. Соборна, 14
07361, с. Нижча Дубечня, просп. Миру, 50
07362, с. Новосілки, вул. Центральна, 9
07363, с. Хотянівка, вул. Садова, 14
В Іванківському районі відновлює свою роботу одне стаціонарне відділення:
07201, Іванкове, вул. Івана Проскури, 56
У Бородянському районі відновлюють свою роботу чотири стаціонарні відділення:
07801, смт. Бородянка, вул. Центральна, 240
07802, смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 6
07820, Писківка, вул. Філіпова, 4
07822, Мигалки, вул. Героїв України, 50
У Макарівському районі відновлюють свою роботу три стаціонарних відділеня:
08070, Новосілки вул. Кучеренка, 5;
08072, Бишів, вул. Київська, 47
08011, Забуяння вул. Незалежності, 44-Б
Обслуговування інших відділень Макарівського, Бородянського, Іванківського, Поліського та Вишгородського районів здійснюють пересувні відділення.
Інформація про роботу відділень Укрпошти щоденно оновлюється на офіційному сайті компанії - з нею можна ознайомитись за посиланням.