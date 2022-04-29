ЦПДІ: РФ продовжує ядерний шантаж, використовуючи "західних експертів"

Росія вдається до інформаційного тероризму та шантажу, використовуючи колишнього радника міністра оборони США Дугласа Макгрегора. Про це повідомляє﻿ Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Цей орієнтований на західну аудиторію "експерт" поширює наративи про "неминучу поразку Києва", "непереможну армію РФ" та залякує світ тим, що "Путін може застосувати ядерну зброю".

Так, 22 квітня в ефірі американського Fox News Макгрегор прогнозував, що подальше постачання зброї до України начебто призведе до ескалації з боку Росії. На його думку, Україна має віддати РФ Крим та Донбас, щоб Путіну не довелось "завдати ядерного удару", зазначає ЦПДІ.

У понеділок, 25 квітня, в інтерв’ю іспанському виданню El Mundo Макгрегор наголосив, що начебто постачання Україні зброї - марна трата ресурсів, оскільки, з неозвучених "експертом" причин, "Київ приречений".