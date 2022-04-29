Рятувальники закликали українців утриматись від походів на кладовища

У ДСНС закликали українців утриматися від походів на кладовища у поминальні дні. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні в Telegram.

"Ворог продовжує нещадно обстрілювати нашу територію, у багатьох місцях вже зробивши її надто небезпечною. Сьогодні навіть деокуповані території усіяні десятками тисяч вибухонебезпечних предметів, які вимагають виявлення та знищення. Зафіксовано також багато фактів попадання боєприпасів на цвинтарі. Зараз ціна висадки квітів на могилу або новий парканчик може стати надто високою. Схвалили б цю невиправдану жертву померлі? Ми впевнені, що ні" , - повідомляють у ДСНС.

Рятувальники також просять не ігнорувати застереження щодо небезпеки. Цього року поминальні дні, так звані гробки, припадають на 1-3 травня залежно від регіону.