ДПСУ: російський вертоліт обстріляв українську територію некерованими ракетами

Сьогодні, 29 квітня, після полудня на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" військовий вертоліт РФ здійснив обстріл української території. Про це повідомляє Держприкордонслужба України у Facebook﻿.

"Прикордонники Сумського загону почули гул двигунів з боку російського кордону, після чого побачили пару Мі-8. Один з вертольотів здійснив кілька пусків некерованими авіаційними ракетами по території України" , - йдеться в повідомленні.

Прикордонники під час обстрілу не постраждали.

Нагадаємо, сьогодні ворог уже обстрілював Сумщину та здійснив з території РФ понад 30 пострілів з мінометів.