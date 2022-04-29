Чехія відмовилася розраховуватись рублями за російський газ

Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що його країна не буде оплачувати російський газ рублями. Він додав, що спільно з Польщею буде створена група для реагування на припинення постачання нафти з Росії, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Чехія не збирається піддаватися шантажу Росії" , - сказав Фіала на брифінгу про можливість оплачувати російський газ рублями.

Він додав, що ті країни і компанії, які погоджуються на ультиматум Росії, роблять помилку. За його словами, оплата газу рублями - це порушення санкцій ЄС.

Фіала також зазначив, що Чехія і Польща домовилися створити групу для реагування на припинення постачання нафти з Росії. Він уточнив, що Прага і Варшава допускають такий сценарій і готуються до нього.