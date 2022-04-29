Суд заарештував активи офшорів російського олігарха Фрідмана

Суд за клопотанням Офісу генпрокурора наклав арешт на активи кіпрських компаній російського олігарха Михайла Фрідмана та його партнерів вартістю 470 млн грн на рахунках в Альфа-банку, повідомляє Економічна правда.

Як інформує пресслужба Офісу генерального прокурора та Бюро економічної безпеки, один із російських олігархів разом із партнерами, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та належний їм банк, напередодні та після початку війни РФ проти України намагалися легалізувати та вивести з України 1,1 млрд грн цих компаній. Для цього вони організували фіктивні правочини та фінансові операції.

За даними ЕП, йдеться про російського олігарха Міхаіла Фрідмана та належний йому через офшорні компанії Альфа-банк Україна.

Як зазначається на сайті НБУ, через зареєстровані на Кіпрі ABH Holdings S.A та ABH Ukraine Limited бенефіціарами банку є російський бізнесмен Андрій Косогов (40,96%), Пьотр Авен (12,4%), Міхаіл Фрідман (32,86%). Також частки мають італійська банківська група UniCredit (9,9%) та Марк Фоундейшен з дослідження ракових захворювань (3,87%).

З суми 1,1 млрд грн, які вдалося легалізувати, бізнесменам вдалося вивести з України частину цих коштів. Відтак за клопотаннями ОГП було накладено арешт на активи цих кіпрських компаній на суму понад 469 млн грн, які залишилися на рахунках Альфа-банку.

"Вчинення зазначених злочинних дій розпочато співучасниками заздалегідь з метою уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності" , – повідомляють правоохоронці.

Як повідомлялося раніше, Альфа-Банк Україна погодив з Нацбанком кандидатуру Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів банку. Раніше Британія та ЄС наклали санкції на бенефіціарів банку Фрідмана та Авена.