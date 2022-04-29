Світовий банк виділяє Україні 495 млн євро грантових коштів

Міністерство фінансів заявило, що Україна отримає додатково 495 млн євро грантових коштів з Цільового фонду Світового банку.﻿ Про це заявила пресслужба Мінфіну, повідомляє Економічна правда.

"Міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали зміни до Угоди про грант, який буде надано Україні з Цільового фонду Світового банку в рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення" , - йдеться у заяві﻿.

У рамках цієї додаткової угоди Україна отримає від Норвегії, Австрії та Сполучених Штатів Америки додаткові грантові кошти (в межах одного гранту) в сумі 495 млн євро.

Грант буде спрямовано до загального фонду державного бюджету України для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб, кажуть у Мінфіні.