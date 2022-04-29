ОГП: двох колаборантів запідозрили у розстрілі цивільних на Київщині

У держзраді та умисному вбивстві двох цивільних під час окупації підозрюються двоє жителів Київщини, повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

Двом мешканцям Київщини повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану, умисному вбивстві й незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами (ч. 2 ст. 111, п.1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 263 КК України).

За даними слідства, у період тимчасової окупації с. Залісся Броварського району Київської області, підозрювані співпрацювали з військовослужбовцями збройних сил РФ.

Отримавши від окупантів військову екіпіровку, амуніцію і зброю з боєкомплектом, вони здійснювали розвідку та патрулювання на території Броварського району, а також перевіряли документи у місцевих мешканців, зазначає ОГП.

Крім цього, 11 березня за злочинним наказом російських військових, з метою залякування населення, вони відкрили вогонь з автоматичної зброї по двох мирних мешканцях смт. Велика Димерка. Від отриманих численних поранень потерпілі померли на місці злочину.