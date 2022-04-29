Зеленський та Путін можуть зустрітися на саміті G20

Президент Росії Володимир Путін прийняв запрошення президента Індонезії Джоко Відодо взяти участь у саміті Великої двадцятки у листопаді. Про це заявила пресслужба президента Індонезії, повідомляє Корреспондент.

Під час телефонної розмови президенти обговорили ситуацію в Україні, включно з переговорним процесом.

"Я ще раз наголосив на важливості негайного припинення війни. Я також наголошую, що потрібно пропонувати мирне рішення, і Індонезія готова зробити свій внесок у мирні зусилля. З цього приводу президент Путін висловив подяку за запрошення на саміт G20 і сказав, що візьме участь" , – зазначив Відодо.

Також Відодо повідомив, що відхилив прохання України допомогти з озброєнням.

"Наголошую, що відповідно до мандату конституції Індонезії та принципів зовнішньої політики Індонезії забороняється надавати допомогу у вигляді зброї іншим країнам" , - заявив він.

При цьому він запропонував гуманітарну допомогу. За його словами, Індонезія зможе доставити її найближчим часом.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що одержав запрошення від президента Індонезії відвідати саміт G20 у листопаді.