У Росії знову запобігли дефолту

Росія за тиждень до закінчення пільгового періоду виплатила купони за єврооблігаціями із погашенням у 2022 та 2042 році у доларах, як того вимагають контракти.﻿ Про це заявило Міністерство фінансів Росії, повідомляє Економічна правда.

Йдеться про два випуски єврооблігацій: Росія-2022 та Росія-2042. За першим випуском, частину боргу за яким РФ напередодні викупила за рублі, країна повинна була виплатити як купонний дохід, так і погасити номінальну вартість паперів. За другим випуском йшлося лише про виплату купонного доходу.

Загалом РФ повинна була погасити 649,2 млн доларів. Проте 6 квітня Мінфін РФ заявив, що переказав кошти для виплати купонного доходу та погашення єврооблігацій в рублях, адже банк-кореспондент не дозволив проводити виплату у доларах.

Росія мала час до 4 травня, аби все ж погасити борг згідно з контрактом – у доларах. Тепер країна звітує про виконання доларового платежу. Виплата була доведена до платіжного агента з цих єврооблігацій (Citibank, N.A., London Branch).