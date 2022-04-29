ДПСУ: російський гелікоптер обстріляв ракетами Сумщину
Російський вертоліт обстріляв українську територію некерованими ракетами на Сумщині. Про це поінформувала Державна прикордонна служба України, повідомляє Українська правда.
29 квітня після полудня на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" військовий вертоліт окупантів здійснив обстріл української території, заявили в ДПСУ.
Прикордонники Сумського загону почули гул двигунів з боку російського кордону, після чого побачили пару Мі-8.
Один з вертольотів здійснив кілька пусків некерованими авіаційними ракетами по території України.
Захисники України під час обстрілу не постраждали.