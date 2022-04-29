ДПСУ: російський гелікоптер обстріляв ракетами Сумщину

Російський вертоліт обстріляв українську територію некерованими ракетами на Сумщині.﻿ Про це поінформувала Державна прикордонна служба України, повідомляє Українська правда.

29 квітня після полудня на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" військовий вертоліт окупантів здійснив обстріл української території, заявили в ДПСУ﻿.

Прикордонники Сумського загону почули гул двигунів з боку російського кордону, після чого побачили пару Мі-8.

Один з вертольотів здійснив кілька пусків некерованими авіаційними ракетами по території України.

Захисники України під час обстрілу не постраждали.