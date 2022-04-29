Кулеба обговорив із британською колегою постачання зброї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 квітня провів телефонні переговори зі своєю британською колегою Ліз Трас. Глави МЗС обговорили постачання зброї, нафтове ембарго і гарантії безпеки.﻿ Про це повідомляє пресслужба МЗС України, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Кулеба і Трас обговорили подальші постачання зброї в Україну і домовилися про необхідність якнайшвидшого введення повного ембарго на імпорт російської нафти в Європу" , - йдеться у заяві.

Підкреслюється, що повне ембарго означає повну зупинку постачання з Росії і має поширюватися на нафтові суміші.

Глави МЗС також обговорили питання гарантій безпеки для України.

Раніше Трас заявила про необхідність озброїти Україну так, щоб країна змогла звільнити окуповані території, включаючи Крим і окремі райони Донбасу.

28 квітня Палата представників Конгресу США прийняла законопроєкт про введення ленд-лізу для України.