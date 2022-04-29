На Луганщині заборонили відвідувати цвинтарі
У Луганській області заборонили відвідувати кладовища на період традиційних післявеликодніх поминальних днів. Дотримання вимоги контролюватиме поліція. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"На території Луганської області заборонено відвідування кладовищ та місць окремих поховань у традиційні післявеликодні поминальні дні у 2022 році", - написав Гайдай в Telegram.
За його словами, заборону введено задля збереження життя та здоров’я громадян в умовах проведення активних бойових дій.
"Контролюватимуть виконання розпорядження Головне управління Національної поліції у Луганській області, Управління патрульної поліції в Луганській області, керівники органів влади на місцях", - додав глава ОВА.