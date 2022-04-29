Молдова продовжила контракт на постачання газу з РФ

Голова правління "Молдовагазу" Вадим Чебан підтвердив продовження постачання блакитного палива російським "Газпромом" до Молдови в травні.﻿, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

У Молдові заявили про подальше постачання газу з РФ. Раніше молдовська влада оголосила про ризик припинення імпорту в травні.

"ПАТ "Газпром" офіційно підтвердив об'єми природного газу, законтрактованого для постачання в Республіку Молдова в травні 2022 року" , – йдеться в повідомленні на Telegram-каналі Чебана.

Торік у грудні влада Молдови та представники "Газпрому" домовилися до 1 травня провести аудит боргів "Молдовагазу". За версією російської корпорації, їй заборгували понад 700 млн доларів. Натомість Молдова готова розрахуватися за боргами лише після проведення аудиту.