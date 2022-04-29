ДПСУ: у Сумській та Чернігівській областях заборонили наближатися до кордону

Жителям Сумської та Чернігівської областей заборонено наближатися до кордону ближче, ніж на 1 км у денний час доби та на 20 км уночі. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у ефірі телемарафону UA разом, передає видання Vesti.ua.

Він також розповів, що було запроваджено додаткові режимні обмеження. Зокрема, це вже зроблено на Сумщині, і документується на Чернігівщині. Ідеться про те, коли громадянам забороняється перебувати біля кордону.