США хочуть домогтися, щоб війна Росії проти України завершилася стратегічною поразкою Путіна — Нуланд

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що мета США — домогтися, щоб війна Росії проти України завершилася стратегічною поразкою для російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє Новое время.

Війна Росії проти України — головні події 29 квітня

Про це вона сказала в інтерв'ю Медузі.

"Ми хочемо, щоб ця військова авантюра коштувала йому та його режиму надмірно дорого. І, звичайно, ми хочемо, щоб Україна не лише вижила, а й процвітала як демократична незалежна держава, яка зміцнює свої добросусідські відносини і з Європою, і з російським народом" , — зазначила вона.

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Нуланд додала, що росіяни теж не заслуговують на всі страждання, які на них обрушує ця війна.

"Тіл убитих солдатів, які прибувають додому у трунах та мішках до їхніх дружин, матерів та дітей, наслідків економічних санкцій. Але причина для цього — лише рішення Путіна розпочати війну в Україні замість того, щоб вкласти всю свою енергію в зміцнення самої Росії та її економіки" , — резюмувала заступник держсекретаря США.

США систематично підтримують Україну у боротьбі з Росією, надаючи військову допомогу та запроваджуючи потужні санкції проти РФ.

Напередодні Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроект про ленд-ліз для України.

Також Палата представників США ухвалила загалом символічний законопроект, який закликає президента Джо Байдена продати підсанкційні предмети розкоші російських олігархів для надання додаткової військової та гуманітарної допомоги Україні.

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