Українські морпіхи показали знищення з повітря техніки РФ

Бійці 503-го окремого батальйону морської піхоти показали знищення російської бронетехніки за допомогою дрону.﻿ Відповідне відео було оприлюднено у п’ятницю, 29 квітня, на сторінці Військово-морських сил ЗСУ у Facebook, повідомляє Новое время.

"Морські піхотинці продовжують методично знищувати ворога всіма способами. Ось і цього разу окупанти не дорахувалися двох БМП. Так буває, коли виродки-„визволителі“ наслухаються російської фашистської пропаганди і йдуть завойовувати чужу землю. Натомість вони стикаються з жорстокою реальністю, яка швидко повертає їх на землю, а найчастіше — під неї" , — зазначили у ВМС.