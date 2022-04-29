Казахстан запевнив, що не допомагатиме Росії обходити санкції, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 квітня провів телефонні переговори зі своїм казахстанським колегою Мухтаром Тлеуберді. Глава МЗС Казахстану запевнив, що його країна не допомагатиме Росії обходити санкції, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

За його словами, в ході бесіди були підтверджені дружні відносини між Україною і Казахстаном. Також обговорювалося співробітництво в рамках міжнародних організацій.

"Він (Тлеуберді - ред.) запевнив, що Казахстан не надає і не буде надавати механізми обходу санкцій" , - додав Кулеба.

Раніше стало відомо, що завод з виробництва мотоциклів "Урал" перенесли з російського Ірбіта в Казахстанський Петропавловськ. Компанія прийняла таке рішення через санкції проти Росії.