Данський енергогігант відмовився платити карбованцями за російський газ

Провідна данська енергетична компанія Ørsted відмовилася платити за постачання російського газу в рублях.﻿ Про це йдеться у заяві компанії, пише Євгеній Прокопенко, РБК-Україна.

"Ми як і раніше глибоко стурбовані російською агресією проти України. Ми робимо все можливе, щоб припинити співпрацю з російськими компаніями, в тому числі припиняємо всі поставки вугілля для наших електростанцій" , - повідомили в компанії.

Там зазначається, Ørsted відхиляє вимоги "Газпром експорту" щодо оплати поставленого газу в рублях.

"Газ не є основним бізнесом для Ørsted, і ми не укладаємо нових довгострокових контрактів і не продовжуємо наші поточні контракти" , - йдеться в повідомленні.

Також повідомили, що якщо у компанії отримають чистий прибуток від контракту з "Газпром експорт" у 2022 році, він буде переданий на гуманітарну допомогу в Україні".

У компанії привітали прагнення ЄС "припинити залежність" від російської нафти та газу і прискорити екологічну трансформацію енергетичного сектору ЄС.

"Ми готові допомогти прискорити процес "зеленого" будівництва" , - зазначили в компанії.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що його країна не буде оплачувати російський газ рублями. Він додав, що спільно з Польщею буде створена група для реагування на припинення постачання нафти з Росії.