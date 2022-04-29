Forbes оцінив вартість випущених Росією по Україні ракет у $7,5 млрд

РФ за час війни випустила по Україні 1300 ракет, що коштувало ворогові не менше 7,5 млрд доларів. Про це пише український Forbes.

Оцінюється, що Росія випустила по Україні 235 ракет "Калібр": до цифри входять 183 ракети, які, за даними Міноборони, були випущені до 24 березня і 52 ракети, випущені 26 березня.

Оцінюючи кількість ракет "Калібр", Forbes врахував лише випадки, коли точно відомий клас ракети, запущеної по Україні. Відтак, зазначає видання, насправді таких ракет могло бути більше.

Точної статистики кількості випущених ракет "Іскандер", "Точка-У" та ракет класу X також немає, тому видання припускає, що їхнє співвідношення залишилося таким, яким було станом на 24 березня. Тоді Міноборони зазначало, що 62% ракет припало на "Іскандер", 30% - на ракети класу X та 8% - на "Точку-У".

Вартість ракет може сильно відрізнятися. "Точка-У", за даними сайту Military Russia, оцінюється в 300 тис. доларів, вартість "Калібру" - 6,5 млн доларів відповідно до експортного контракту з Індією у 2006 році. Ракети класу Х-101 більш сучасні та досконалі, ніж "Калібри", тому за оцінками експертів, у рази дорожчі, ніж "Калібр".

Таким чином, сумарна вартість випущених по Україні ракет становить близько 7,5 млрд доларів.

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що Росія випустила по Україні 1300 ракет, яких у РФ залишилося вдвічі менше.

Вона зазначила, що російські запаси ракет скоротилися більш ніж удвічі, а швидко відновити запаси буде складно, оскільки можуть виникнути проблеми із закупівлею комплектуючих.