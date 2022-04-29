Посольство Азербайджану відновило роботу в Києві

Посольство Азербайджанської Республіки у Києві відновило роботу з 29 квітня.﻿ Про це йдеться у заяві на сайті дипустанови, повідомляє Українська правда.

"Починаючи з 29 квітня 2022 року, посольство Азербайджанської Республіки в Україні відновило свою діяльність у місті Київ" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 30 квітня Консульський відділ посольства працюватиме щодня.

Також повідомляється, що надання можливих консульських послуг у тимчасовому офісі посольства у місті Львів буде продовжено до 6 травня.