ОГП: викрито голову громади на Сумщині, який планував "здати" місто

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури голову Середино-Будської територіальної громади затримано за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Про це повідомляє прес-служба Офісу Генпрокурора України.

За даними слідства, голова територіальної громади надавав державі-агресорові допомогу в здійсненні підривної діяльності. Він передавав представникам ФСБ інформацію про переміщення Збройних Сил України та види їх озброєння. Під час окупації чиновник планував "здати" місто ворогові і наказав прибрати блокпост на в'їзді до населеного пункту.

Правоохоронці затримали голову громади у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Злочинну діяльність викрито співробітниками Управління Служби безпеки України у Сумській області спільно з прокуратурою.