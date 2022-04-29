ОК "Південь": ЗСУ знищили на півдні 11 цілей окупантів

Українські військові продовжують знищувати особовий склад та військову техніку окупантів. Зокрема, у ніч на 29 квітня ЗСУ знищили 11 цілей ворога на півдні.﻿ Про це передає оперативне командування Південь, повідомляє Новое время.

Втрати із боку ворога уточнюються. За інформацією відомства, ситуація у нашій зоні відповідальності залишається стабільно напруженою. Зокрема, на окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей, окупанти намагаються просувати ідею невідворотності закріплення регіонів під владою Росії.

При цьому, ця діяльність успіхів не має, адже місцеві чинять відчайдушний опір, незважаючи на розгін мітингів, залякування та подворові обходи окупантами.

"Готуючи чергову фейкову картинку для пропагандистського телебачення, окупанти намагаються загітувати ветеранів та дітей війни приєднатися до святкування 9 травня" , - повідомляє командування.

Населені пункти Миколаївської області, звідки російські загарбники відступили, продовжують страждати від їхнього обстрілу. Окупанти бояться підходу ЗСУ, тому б'ють по мирному населенню.

Крім того, на Одещині продовжуються контрдиверсійні заходи.