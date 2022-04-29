Розвідка: буряти та кадировці влаштували стрілянину під Чорнобаївкою

У Херсонській області відбулася перестрілка між російськими окупантами чеченської та бурятської національності. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони у Facebook, повідомляє Новое время.

За даними ГУР, конфлікт стався в тимчасово захопленій Киселівці Чорнобаївської сільської громади. У нічній перестрілці брали участь понад 50 людей з кожного боку, кількість постраждалих і загиблих невідома.

Українська розвідка вважає, що причина конфлікту — в небажанні бурятів іти в наступ та «нерівності» їхніх умов із чеченцями. Інша причина — нерівномірний розподіл награбованого: останні отримують найбільшу вигоду від мародерства.

"["Кадировці"] взагалі не бувають на передовій, залишаючись у тилу виключно як „загороджувальні загони“. Їхнє завдання — спонукати підрозділи окупантів до активних дій. Тобто відкривати вогонь по тому, хто намагається відступати" , — нагадали в ГУР.

Також повідомляється, що через небажання брати участь у наступі стався конфлікт між командирами та особовим складом підрозділів російських військ у тимчасово захопленій Федорівці Запорізької області. Окупанти скаржаться місцевим жителям на обман під час підписання контрактів і отримання згоди на участь у боях. Російським контрактникам брехали, що українці не будуть чинити спротив, а на зайнятих територіях вони отримають житло і зможуть "спокійно пройти службу".