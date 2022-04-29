ВП: цього року переселенцям виділять 53 тис квартир

Протягом року держава планує забезпечити тимчасовим житлом 186 тисяч переселенців.﻿ Про це заявив на брифінгу заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє Новое время.

"Протягом цього року ми плануємо надати понад 53 тисячі квартир для 186 тисяч наших переселенців. Квартири будуть надаватися з ремонтом та мінімальним оснащенням технікою та меблями" , — заявив він.

Тимошенко повідомив, що всі квартири будуть у державній власності.

"Після повернення людей у ​​свої домівки ці квартири надаватимуться людям, які роками стояли у черзі на житло" , — сказав заступник голови Офісу президента.

Як повідомлялося раніше, Кабінет Міністрів 19 квітня розширив Державну програму забезпечення молоді житлом, додавши можливість будівництва та придбання житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Держава надасть можливість людям викупити це житло на умовах довгострокових пільгових кредитів.