СБУ: окупаційним "керівникам" Херсона та області загрожує довічне

СБУ: окупаційним "керівникам" Херсона та області загрожує довічне

Правоохоронці оголосили підозру в держзраді двом громадянам, яких окупанти призначили "керівниками" Херсона та області Володимиру Сальдо та Олександру Кобецю.﻿ Про це поінформувало управління Служби безпеки України в Херсонській області, повідомляє Українська правда.

За матеріалами СБУ﻿ прокуратура оголосила про підозру зрадникам, яких російські окупаційні війська призначили гауляйтерами обласного центру. Зокрема, мова йде про "голову Херсонської обладміністрації" та "голову Херсонської міської адміністрації".

"Після тимчасової окупації Херсона у російських військових виникли труднощі із пошуком та "призначенням" на керівні посади місцевих колаборантів, оскільки більшість населення має проукраїнську позицію та всі розуміють абсолютну незаконність перебування у Херсоні окупаційних військ. У зв’язку з цим російським спецслужбам довелося "діставати" з кишені свою агентуру, яка не має жодного авторитету серед херсонців і єдине, що пов’язує її з обласним центром – це колишній досвід роботи в різних структурах міста та області. Такою особою виявився мешканець м. Києва, який до 1991 року мешкав у Херсоні. Саме його російські окупаційні війська 26 квітня 2022 року оголосили "керівником міської адміністрації" (Кобець - ред). Цього ж дня окупанти призначили "керівником Херсонської обласної адміністрації" ексочільника Херсона з проросійськими поглядами (Сальдо – ред.). З початку повномасштабної війни він підтримав російську окупацію Херсона та очолив так званий "комітет порятунку за мир і порядок". Крім того, організовував мітинги на підтримку російської окупації. Зрадників очікує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна", - заявили в СБУ.

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