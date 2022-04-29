СБУ: окупаційним "керівникам" Херсона та області загрожує довічне

Правоохоронці оголосили підозру в держзраді двом громадянам, яких окупанти призначили "керівниками" Херсона та області Володимиру Сальдо та Олександру Кобецю.﻿ Про це поінформувало управління Служби безпеки України в Херсонській області, повідомляє Українська правда.

За матеріалами СБУ﻿ прокуратура оголосила про підозру зрадникам, яких російські окупаційні війська призначили гауляйтерами обласного центру. Зокрема, мова йде про "голову Херсонської обладміністрації" та "голову Херсонської міської адміністрації".