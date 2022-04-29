СБУ: окупаційним "керівникам" Херсона та області загрожує довічне
Правоохоронці оголосили підозру в держзраді двом громадянам, яких окупанти призначили "керівниками" Херсона та області Володимиру Сальдо та Олександру Кобецю. Про це поінформувало управління Служби безпеки України в Херсонській області, повідомляє Українська правда.
За матеріалами СБУ прокуратура оголосила про підозру зрадникам, яких російські окупаційні війська призначили гауляйтерами обласного центру. Зокрема, мова йде про "голову Херсонської обладміністрації" та "голову Херсонської міської адміністрації".
"Після тимчасової окупації Херсона у російських військових виникли труднощі із пошуком та "призначенням" на керівні посади місцевих колаборантів, оскільки більшість населення має проукраїнську позицію та всі розуміють абсолютну незаконність перебування у Херсоні окупаційних військ. У зв’язку з цим російським спецслужбам довелося "діставати" з кишені свою агентуру, яка не має жодного авторитету серед херсонців і єдине, що пов’язує її з обласним центром – це колишній досвід роботи в різних структурах міста та області. Такою особою виявився мешканець м. Києва, який до 1991 року мешкав у Херсоні. Саме його російські окупаційні війська 26 квітня 2022 року оголосили "керівником міської адміністрації" (Кобець - ред). Цього ж дня окупанти призначили "керівником Херсонської обласної адміністрації" ексочільника Херсона з проросійськими поглядами (Сальдо – ред.). З початку повномасштабної війни він підтримав російську окупацію Херсона та очолив так званий "комітет порятунку за мир і порядок". Крім того, організовував мітинги на підтримку російської окупації. Зрадників очікує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна", - заявили в СБУ.