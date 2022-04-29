Міноборони отримало 119 млрд для забезпечення армії

Кабінет міністрів виділив понад 119 млрд грн Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ - понад 28 млрд грн для забезпечення армії.﻿ Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль, повідомляє Економічна правда.

"Як завжди, перший і ключовий пріоритет – це забезпечення нашої армії. Сьогодні на засіданні уряду виділяємо понад 119 млрд гривень Міністерству оборони. Зарплати, техніка, пальне, їжа, захист, зброя. Намагаємося максимально забезпечити наших бійців. Для таких самих потреб Міністерству внутрішніх справ виділяємо понад 28 млрд гривень" , - сказав﻿ Шмигаль.