Генштаб: Україна отримала від США снаряди для гаубиць стандарту НАТО

Зі США повітряним шляхом в Україну відправлено партію боєприпасів для важкої артилерії. Про це заявив Генеральний штаб Збройних сил України, повідомляє Дело.

"Авіаційні техніки Повітряних сил США завантажили боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм" , - йдеться у заяві.

Навантаження здійснили в літак C-17 Globemaster III на базі Повітряних сил США "Тревіс" у Каліфорнії. Літак уже вилетів. Також Генштаб оприлюднив фото навантаження боєприпасів для гаубиць калібру 155 мм у літак.