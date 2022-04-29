Генштаб: Україна отримала від США снаряди для гаубиць стандарту НАТО
Зі США повітряним шляхом в Україну відправлено партію боєприпасів для важкої артилерії. Про це заявив Генеральний штаб Збройних сил України, повідомляє Дело.
"Авіаційні техніки Повітряних сил США завантажили боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм", - йдеться у заяві.
Навантаження здійснили в літак C-17 Globemaster III на базі Повітряних сил США "Тревіс" у Каліфорнії. Літак уже вилетів. Також Генштаб оприлюднив фото навантаження боєприпасів для гаубиць калібру 155 мм у літак.
"ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу США" , - наголошують українські військові.