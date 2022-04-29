СБУ: затримано окупантів, які намагалися захопити Південноукраїнську АЕС
Служба безпеки України заявила про затримання у Вознесенському районі Миколаївської області трьох російських військових, які ховалися у покинутих будинках біля райцентру, повідомляє Дело.
За даними відомства, встановлено, що вони входили до складу ворожого угруповання, яке брало участь у спробах захоплення Південноукраїнської атомної електростанції.
"У складі мінометних розрахунків окупанти робили обстріл регіону, зокрема місць компактного проживання мирних жителів", - додали в спецслужбі.
Крім того, там повідомляють про виявлення поблизу Миколаєва ворожого схрону з протитанковим озброєнням: схованку облаштували учасники російської диверсійно-розвідувальної групи.
Наголошується, що під час його огляду правоохоронці вилучили протитанковий ракетний комплекс "Корнет" та гранатомети російського виробництва, які могли бути задієні під час здійснення диверсій на території обласного центру.