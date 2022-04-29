СБУ: затримано окупантів, які намагалися захопити Південноукраїнську АЕС

СБУ: затримано окупантів, які намагалися захопити Південноукраїнську АЕС

Служба безпеки України заявила про затримання у Вознесенському районі Миколаївської області трьох російських військових, які ховалися у покинутих будинках біля райцентру, повідомляє Дело.

За даними відомства, встановлено, що вони входили до складу ворожого угруповання, яке брало участь у спробах захоплення Південноукраїнської атомної електростанції.

"У складі мінометних розрахунків окупанти робили обстріл регіону, зокрема місць компактного проживання мирних жителів", - додали в спецслужбі.

Крім того, там повідомляють про виявлення поблизу Миколаєва ворожого схрону з протитанковим озброєнням: схованку облаштували учасники російської диверсійно-розвідувальної групи.

Наголошується, що під час його огляду правоохоронці вилучили протитанковий ракетний комплекс "Корнет" та гранатомети російського виробництва, які могли бути задієні під час здійснення диверсій на території обласного центру.

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