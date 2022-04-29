Україна засіяла майже третину запланованих земель

Україна засіяла 4,39 млн га земель, що становить 30,5% від запланованих на нинішній сезон. Про це заявило Міністерство аграрної політики, повідомляє Корреспондент.

Так, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області повністю завершили сівбу ярих культур ранньої групи: пшениці, ячменю та вівса.

Також у 2021 році було проведено посів озимих культур під урожай-2022 на загальній площі 7,7 млн ​​га, у тому числі 6,5 млн га озимої пшениці, 1 млн га ячменю та 0,16 млн га жита.

Зазначимо, попри війну, посівна стартувала у всіх регіонах, окрім Луганської області.

Згідно з планом, у 2022 році через війну посівні площі скоротять на 20,5% - з 16,92 млн га до 13,44 млн га.