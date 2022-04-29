CNN: Росія намагається зірвати підкріплення ЗСУ

РФ намагається порушити здатність українських військових поповнювати власні запаси та зміцнюватися. Про це пише CNN, посилаючись на заяви високопосадовця, повідомляє Корреспондент.

Як приклад, він навів напади на об'єкти електроенергетики, які могли завадити українським поїздам.

За словами чиновника, удари РФ в Одесі, можливо, мають на меті затиснути там українські сили і не дати їм посилити захисників на Донбасі.

Він також зазначив, що більшість боєприпасів, скинутих на Маріуполь, не мають точного наведення, що свідчить про те, що російські сили все ще мають труднощі з поповненням своїх високоточних боєприпасів.