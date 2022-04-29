Єрмак розповів про механізм закриття санкційних лазівок для РФ

Представлений групою українських та міжнародних експертів план посилення обмежень проти Москви дозволить перекрити можливості РФ шукати лазівки для обходу санкцій. Про це заявив Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє Корреспондент.

За його словами, росіяни шукають наповнення бюджету нафтодоларами в інших країнах. Так, індійські нафтові компанії Indian Oil, Bharat Petroleum та Hindustan Petroleum планують укласти піврічний контракт на імпорт нафти з Росії.

Зазначається, що для цих постачань Роснефть хоче використати посередників, які не потрапили під санкції.