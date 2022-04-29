Нуланд: РФ ніколи не оправиться від наслідків, якщо застосує ядерну зброю

Сполучені Штати та союзники готуються до такого розвитку подій, за яких Росія може помітити ядерну зброю. Про це заявила помічник державного секретаря США із політичних питань Вікторія Нуланд, повідомляє Корреспондент.

"На жаль, з початку цього конфлікту ми вже зрозуміли, що загрози, які виходять від Путіна, слід сприймати всерйоз. Тому США і наші союзники готуються і до такого розвитку подій. Але якщо дійде до цього, це буде військовий злочин таких масштабів, від наслідків якого не буде. він сам, ні Росія вже ніколи не оговтаються. Точно не за нашого з вами життя" , - сказала вона в інтерв'ю для видання Медуза.

За словами Нуланд, подібні загрози відзначають безвідповідальну поведінку Росії.